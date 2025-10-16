Экс-глава "Аэрофлота" и министр РФ приговорен Украиной к 15 годам: детали дела

Бывший министр транспорта РФ приговорен к 15 годам заключения за организацию незаконного авиасообщения с оккупированным Крымом и содействие перемещению военной техники, что стало частью подготовки полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Офис генерального прокурора отметил, что системно документирует военные преступления и привлекает к ответственности представителей политического и военного руководства РФ, причастных к планированию, подготовке и ведению агрессивной войны против Украины.

При поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта РФ и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.

Организовал авиасообщение между Россией и Крымом

Возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", осужденный умышленно организовал незаконное авиасообщение между Россией и временно оккупированным Крымом, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска.

По его указанию с 28 марта 2014 года осуществлялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом, что нарушало международное право и суверенитет Украины.

После назначения на должность министра транспорта РФ в ноябре 2020 года он умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил РФ в направлении государственной границы Украины, а также на территорию

Беларуси и временно оккупированные территории Украины.

Эти действия способствовали подготовке и реализации полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и были квалифицированы судом как содействие в ведении агрессивной войны против Украины.