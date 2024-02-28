ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксглаве "Укрзализныци" объявили подозрение в завладении 11,4 млн гривен, - источники

Среда 28 февраля 2024 20:34
UA EN RU
Эксглаве "Укрзализныци" объявили подозрение в завладении 11,4 млн гривен, - источники Фото: Евгений Кравцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли схему незаконного перехвата денег в АО "Укрзализныця". Фигурантам дела уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу НАБУ.

По данным источников РБК-Украина, среди фигурантов дела бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Ему уже сообщили о подозрении. Он был главой правления "Укрзализныци" с 10 января по 30 декабря 2019 года, а 29 января 2020 года покинул пост руководителя компании.

Как рассказали в НАБУ, организованная группа была разоблачена на завладении средствами АО "Укрзализныця". В состав группы входили должностные лица УЗ и предприниматели.

Следствие выяснило, что в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками "Укрзализныци". Для этого он обратился к давним знакомым из представителей Правительства и добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В период 2018-2021 годов должностные лица компании выполняли указания лидера группы и обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Эту продукцию поставили филиалам "Укрзализныци" по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн. гривен.

О подозрении сообщили 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы;
  • шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця";
  • бенефициара ООО.

Эксглаве &quot;Укрзализныци&quot; объявили подозрение в завладении 11,4 млн гривен, - источникиРанее РБК-Украина сообщало, что начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны разоблачен на том, что в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця НАБУ САП
NEWS
Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком
Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС