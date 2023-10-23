Экс-депутат Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву, - "Схемы"

Обвиняемый в государственной измене бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" .

Как сообщается, Ефремов уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался. По данным "Схем", сейчас он находится в Москве.

Отмечено, что перед вторжением Ефремов неоднократно ездил в РФ - в последний раз в феврале 2022 года.

Журналисты установили, что Ефремов зарегистрировался в Москве, в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на его сына - Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость - около 4 млн долларов.

Журналисты также позвонили Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, он отказался отвечать.

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.