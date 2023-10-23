Ексдепутат Єфремов, обвинувачений у держзраді, втік до Москви, - "Схеми"

Обвинувачений у державній зраді колишній голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

Як повідомляється, Єфремов виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався.ьЗа даними "Схем", наразі він перебуває у Москві.

Зазначено, що перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до РФ - востаннє у лютому 2022 року.

Журналісти встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві, в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на його сина - Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість - близько 4 млн доларів.

Журналісти також зателефонували до Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, він відмовився відповідати.

В Офісі генерального прокурора України "Схемам" повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

У чому звинувачують Єфремова

Ексдепутата звинувачують у низці злочинів. Серед них - підозра у сприянні створенню угруповання "ЛНР". Крім того, він допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської ОВА та СБУ 2014 року.

Також його обвинувачують у держзраді. Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

У 2019-му Єфремов вийшов з-під варти після трьох років перебування у СІЗО Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.