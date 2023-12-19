Замглавы Нацпола Тышлек подал в отставку: что стало причиной

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя главы Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", - сказал Тышлек в комментарии изданию.

Обновлено 12:35. Рапорт об увольнении Тишлека принят.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

"Рапорт Тишлека есть и он принят. Приказ подписал", - сказал он изданию.

Скандал с Тишлеком: что об этом известно

Напомним, согласно расследованию журналистов издания Bihus.Info, супруга заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года до сих пор не лишилась российского паспорта, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

В то же время сам Тышлек заявил, что факты из его биографии "были искривлены", и инициировал расследование самого себя в ГБР.

В МВД, в свою очередь, реагируя на информацию, отстранили Тышлека от выполнения обязанностей.

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