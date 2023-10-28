Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили после скандала, - МВД

Заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека на время расследования ситуации с якобы российским паспортом его жены и его связей с РФ отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Согласно расследованию журналистов издания Bihus.Info, супруга заместителя главы Нацполиции Тишлека по состоянию на лето 2023 года до сих пор не лишилась российского паспорта, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

В то же время Тишлек заявил, что факты из его биографии "были искривлены", и инициировал расследование самого себя в ДБР.

Реакция МВД

По данным Клименко, Тишлек после опубликованного журналистского расследования действительно публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.

"Уголовное производство уже ведется. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности государству и присяге - недопустимы. Особенно во время войны", - подчеркнул глава министерства.

Клименко заверил, что если озвученные в СМИ факты подтвердятся, то в отношении Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил министр.

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