Екс-замглави МНС підозрюють у багатомільйонній розтраті

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому заступникові глави Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у розтраті 23,7 млн грн державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Йдеться про події 2004-2010 років та тодішнє міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно з угодою, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

Зазначається, що у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

Експосадовець підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

"У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна", - повідомили у ДБР.

Відзначимо, що ім'я чиновника в ДБР не називають.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали на отриманні хабара посадовця Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Він вимагав від підприємця 4 тис. доларів за вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

Крім того, 25 грудня слідчі ДБР в Києві викрили схему вимагання 800 тисяч гривень посадовцями держпідприємства "Артемсіль" і співробітниками правоохоронних органів. Хабарі були потрібні за сприяння в прискореному і безперешкодний перерахування грошей за виконані підрядні роботи, замовником яких було державне підприємство.