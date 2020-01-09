Экс-замглавы МЧС подозревают в многомиллионной растрате

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ГБР.

Речь идет о событиях 2004-2010 годов и тогдашнее министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. Согласно договору, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность Министерству.

Отмечается, что в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в городе Киеве в обмен на аналогичную жилую площадь в доме расположенном в городе Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство в Киевской области на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые Министерство должно получить в городе Киеве.

Експосадовець подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - сообщили в ГБР.

Отметим, что имя чиновника в ГБР не называют.

Напомним, следователи ГБР задержали на получении взятки чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области. Он требовал от предпринимателя 4 тысячи дол. за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м.

Кроме того, 25 декабря следователи ГБР в Киеве разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками госпредприятия "Артемсоль" и сотрудниками правоохранительных органов. Взятки требовались за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было государственное предприятие.