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Екс-заступник Кличка уникнув відповідальності за фальшивий диплом

Київ, Середа 02 грудня 2020 14:05
Екс-заступник Кличка уникнув відповідальності за фальшивий диплом
Фото: Володимир Бондаренко (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Офіційне розслідування правоохоронців підтвердило інформацію стосовно підробленого диплому екс-заступника мера Києва, керівника апарату Київської адміністрації Володимира Бондаренка. Але Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурора звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності".

Про це випливає з рішення суду, опублікованого у відкритому реєстрі, передає "Радіо-свобода".

"Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Йовенко Д.Ф. про звільнення від кримінальної відповідальності... у зв’язку із закінченням строків давності - задовольнити", - йдеться в рішенні суду.

Як ідеться у матеріалах, Бондаренко вирішив підробити диплом бакалавра для подальшого використання. Він умисно повідомив невстановленій особі "свої особисті анкетні дані, які надалі були використані… для підроблення диплому бакалавра нібито виданого Львівським національним університетом імені Івана Франка, 30 червня 2009 року" на ім’я Володимира Володимировича Бондаренка. При цьому екс-заступник мера Києва заздалегідь "обіцяв придбати підроблений диплом".

Наголошується, що Бондаренко вчинив кримінальне правопорушення, а саме: пособництво у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу.

Слідство з’ясувало, що 16 листопада 2011 року Бондаренко "з метою засвідчення вірності фотокопії з підробленого диплома бакалавра…звернувся до приватного нотаріуса. Приватний нотаріус, будучи введеною в оману,… виготовила його фотокопію й посвідчила вірність з оригіналом".

Однак прокурор просив суд звільнити Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності. Суд погодився з прокурором і закрив провадження.

Це рішення можна було оскаржити, однак відповідний термін для подання апеляції - 7 днів від дня оголошення - вже закінчився.

Нагадаємо, мер Києва звільнив Володимира Бондаренка з посади керівника апарату Київської адміністрації після розслідування про його підроблений диплом юриста.

​31 серпня столична прокуратура оголосила Бондаренку підозру за підроблення документа про вищу освіту.

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