Экс-заместитель Кличко избежал ответственности за фальшивый диплом

Фото: Владимир Бондаренко (из открытых источников)

Официальное расследование правоохранителей подтвердило информацию относительно поддельного диплома экс-заместителя мэра Киева, руководителя аппарата Киевской администрации Владимира Бондаренко. Но Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокурора освободил Бондаренко от уголовной ответственности вследствие "истечения сроков давности".

Об этом следует из решения суда, опубликованного в открытом реестре, передает "Радио свобода".

"Ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №10 Йовенко Д.Ф. об освобождении от уголовной ответственности... в связи с истечением сроков давности - удовлетворить", - говорится в решении суда.

Как говорится в материалах, Бондаренко решил подделать диплом бакалавра для дальнейшего использования. Он умышленно сообщил неустановленной лицу "свои личные анкетные данные, которые в дальнейшем были использованы... для подделки диплома бакалавра якобы выданного Львовским национальным университетом имени Ивана Франко, 30 июня 2009 года" на имя Владимира Владимировича Бондаренко. При этом экс-заместитель мэра Киева, заранее обещал приобрести поддельный диплом".

Отмечается, что Бондаренко совершил уголовное правонарушение, а именно: пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Следствие выяснило, что 16 ноября 2011 года Бондаренко "с целью засвидетельствования верности фотокопии с поддельного диплома бакалавра...обратился к частному нотариусу. Частный нотариус, будучи введенной в заблуждение,... изготовила его фотокопию и свидетельствовала верность оригиналу".

Однако прокурор просил суд освободить Бондаренко от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. Суд согласился с прокурором и закрыл производство.

Это решение можно было оспорить, однако соответствующий срок для подачи апелляции - 7 дней от дня объявления - уже закончился.

Напомним, мэр Киева освободил Владимира Бондаренко от должности руководителя аппарата Киевской администрации после расследования о его поддельном дипломе юриста.

31 августа столичная прокуратура объявила Бондаренко подозрение за подделку документа о высшем образовании.