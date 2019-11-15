Екс-власники ПриватБанку відшкодували понад 11 млн фунтів за суди в Лондоні

Державний "ПриватБанк" отримав повну суму відшкодування витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів, які зобов’язав сплатити Апеляційний суд Лондону, та проценти. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі банку.

Як зазначили прес-службі, наразі банк отримав загалом понад 11 млн фунтів стерлінгів (понад 14 млн доларів) включно з процентами. Сплачена сума включає 3,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок витрат банку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року.

"Остаточна сума зобов’язання відповідачів щодо відшкодування витрат, понесених банком в суді першої та апеляційної інстанції, буде визначена належним чином", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, Апеляційний суд Лондону зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шість корпоративних відповідачів сплатити відшкодування після задоволення апеляційної скарги банку в Лондоні минулого місяця.

Нагадаємо, державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Відзначимо суд Лондона зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів судових витрат до 12 листопада 2019 року.