Бойовику групи Безлера дали 11 років в'язниці. Він знімав допити полонених

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області засудив жителя Маріуполя до 11 років в'язниці за участь у терористичній організації. За даними слідства, він був оператором у групі ватажка бойовиків Ігоря Безлера в окупованій Горлівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області .

Повідомляється, що маріуполець визнаний винним в участі в терористичній організації, а також у жорстокому поводженні з полоненими і цивільним населенням.

Засуджений був учасником спецпідрозділу "Комунікація" так званої групи Безлера, він розміщувався в захопленому приміщенні УБОЗ в окупованій Горлівці. За даними слідства, з червня 2014 по січень 2015 він знімав на відео допити українських полонених. Він також поширював так звані бойові листки групи Безлера.

Крім того, засуджений застосовував до полонених психологічне насильство і змушував їх прибирати сліди їх тортур та особисто контролював це зі зброєю в руках.