Екс-тренер збірної Голландії оголосив про завершення кар'єри

Фото: Луї ван Гал (knvb.nl)

Луї ван Гал більше не тренуватиме

Легендарний голландський фахівець Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри. Про це він сказав в коментарі газеті AS.

"Я закінчую. Моя дружина не працює вже 22 роки, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати в 55 років, але мені вже більше 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива ", - сказав ван Гал.

Останнім клубом наставника був "Манчестер Юнайтед". За свою тренерську кар'єру ван Гал очолював нідерланський АЗ, амстердамський "Аякс", каталонську "Барселону", мюнхенську "Баварію", а також збірну Нідерландів.

Чотириразовий чемпіон Голландії, дворазовий чемпіон Іспанії, чемпіон Німеччини, володар Кубка Англії. Переможець Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА і Міжконтинентального кубка.