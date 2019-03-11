ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-тренер збірної Голландії оголосив про завершення кар'єри

Новини » Спорт    11.03.2019 - 16:42
Екс-тренер збірної Голландії оголосив про завершення кар'єри
Фото: Луї ван Гал (knvb.nl)

Луї ван Гал більше не тренуватиме

Легендарний голландський фахівець Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри. Про це він сказав в коментарі газеті AS.

"Я закінчую. Моя дружина не працює вже 22 роки, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати в 55 років, але мені вже більше 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива ", - сказав ван Гал.

Останнім клубом наставника був "Манчестер Юнайтед". За свою тренерську кар'єру ван Гал очолював нідерланський АЗ, амстердамський "Аякс", каталонську "Барселону", мюнхенську "Баварію", а також збірну Нідерландів.

Чотириразовий чемпіон Голландії, дворазовий чемпіон Іспанії, чемпіон Німеччини, володар Кубка Англії. Переможець Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА і Міжконтинентального кубка.

"Ювентус" запропонував контракт Зідану до 2022 року Тренер "Ювентуса" може подати у відставку після матчу-відповіді ЛЧ з "Атлетіко"
Новини України НідерландиГолландиятренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся