Рауль очолить юнацьку команду "Реала"

Фото: Рауль (realmadrid.com)

Попередній тренер звільнений з-за критики основного клубу

Легендарний нападник мадридського "Реала" Рауль Гонсалес Бланко очолить юнацьку команду клубу (U18). Про це повідомляє Marca.

За даними видання, попередній тренер Альваро Беніто більше не обіймає свою посаду. Колишній гравець першої команди "Реала" був звільнений за критичні висловлювання на радіо і телебаченні на адресу гравців першої команди клубу після півфінального матчу Кубка Іспанії проти "Барселони". Мадридці в матчі-відповіді програли з рахунком 0:3 і вилетіли з турніру.

Зокрема, він говорив, що Вінісіус Жуніор приносить дисбаланс в гру команди, а Каземіро і Тоні Кроос не заслужили своєю грою з'являтися в основному складі.

Рауль є вихованцем клубу, який виступав за "Реал" протягом 16 років. У складі "вершкових" він забив 228 голів у 520 іграх і виграв 16 трофеїв. У їх числі 6 чемпіонатів Іспанії і 3 Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Іспанії і "Реала" Хабі Алонсо очолив юнацьку команду мадридського клубу (гравці не старше 14 років).