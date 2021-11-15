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Справу судді Чауса скерували до суду

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 15:33
Справу судді Чауса скерували до суду Фото: справу Чауса скерували до суду (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса скерували до суду. Його підозрюють у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

У серпні 2016 року детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

"Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України", - ідеться у повідомленні

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України розслідується Головним слідчім управлінням Служби безпеки України.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі - у міжнародний розшук. Місцеперебування судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його у лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, Апеляційний суд прийняв рішення щодо арешта Чауса.

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Микола Чаус
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