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Екс-суддя Чаус вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 14:32
Екс-суддя Чаус вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту Фото: екс-суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Екс-суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту. Він вніс заставу вчора.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

За даними видання, Микола Чаус 7 лютого вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту.

Справа Чауса

У серпні 2016 детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Тоді він покинув територію країни.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили в національний розшук, а в подальшому - в міжнародний розшук. Місцезнаходження судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю (браслет).

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Микола Чаус
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