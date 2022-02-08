Экс-судья Чаус внес залог для выхода из-под домашнего ареста
Экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус внес залог для выхода из-под домашнего ареста. Он внес залог вчера.
Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.
По данным издания, Николай Чаус 7 февраля внес залог для выхода из-под домашнего ареста.
Дело Чауса
В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Тогда он покинул территорию страны.
С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".
4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).