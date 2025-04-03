Экс-судье Чаусу уменьшили срок заключения

Дело Чауса

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на получении взятки в сумме 150 тысяч долларов за вынесение необходимого решения по уголовному делу. После чего Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, Чаус сбежал из Украины. С 16 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный.

В феврале 2017 года Чауса задержали в Молдове. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение подозреваемого было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области.

После этого работники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.

Детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП было подано ходатайство к следственному судье ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Позже детективы НАБУ задержали экс-судью в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

В июне 2023 года ВАКС огласил приговор по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева. Он получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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