У США пройшли акції націоналістів і їхніх супротивників

Акція була приурочена річниці подій в Шарлотсвіллі

У столиці США пройшли акції ультраправих націоналістів, а також їх противників. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Маніфестація націоналістів була приурочена річниці подій у місті Шарлотсвіллі, де рік тому під час заворушень загинула жінка, яка критикувала дії поліції.

Учасники акції маршем пройшли біля Білого дому до Лафайнет-сквер, де провели двогодинний мітинг.

Організатори акції закликали усіх учасників не приносити газові балончики, ножі, бити та іншу зброю, а мати з собою тільки прапори США і південних штатів.

Перед початком акції націоналістів у центрі Вашингтона зібралися сотні їх противників. Вони тримали в руках плакати з написами "Депортувати нацистів", а також "Ні нацистам".

Поліція встановила металеві загородження для того, щоб не дати відбутися можливим зіткненням.

Нагадаємо, у Румунії тривають антиурядові протести. Головна вимога мітингувальників - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністра Віоріки Денчилле.