У США пройшли акції націоналістів і їхніх супротивників
Акція була приурочена річниці подій в Шарлотсвіллі
У столиці США пройшли акції ультраправих націоналістів, а також їх противників. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Маніфестація націоналістів була приурочена річниці подій у місті Шарлотсвіллі, де рік тому під час заворушень загинула жінка, яка критикувала дії поліції.
Учасники акції маршем пройшли біля Білого дому до Лафайнет-сквер, де провели двогодинний мітинг.
Організатори акції закликали усіх учасників не приносити газові балончики, ножі, бити та іншу зброю, а мати з собою тільки прапори США і південних штатів.
Перед початком акції націоналістів у центрі Вашингтона зібралися сотні їх противників. Вони тримали в руках плакати з написами "Депортувати нацистів", а також "Ні нацистам".
Поліція встановила металеві загородження для того, щоб не дати відбутися можливим зіткненням.
Нагадаємо, у Румунії тривають антиурядові протести. Головна вимога мітингувальників - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністра Віоріки Денчилле.