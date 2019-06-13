Екс-радника Трампа викликали для дачі свідчень у Конгрес США

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки направив повістки для дачі показань двом колишнім соратникам нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету.



Як повідомляється, порядку були відправлені екс-раднику Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна і одного із співробітників передвиборчого штабу президента Ріку Гейтсу.



У комітеті пояснили, що мають намір опитати Флінна і Гейтса в рамках продовження розслідування про втручання Російської Федерації та інших держав у вибори президента США 2016 року, а також зв'язки американських чиновників з іноземними спецслужбами. Раніше обидва вони співпрацювали з Міністерством юстиції в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, однак відмовлялися давати свідчення конгресменам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США перевіряють версію про те, що колишній радник президента Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, таємно просував проект приватних ділових кіл, спрямований на будівництво американо-російських АЕС на Близькому Сході.

Крім того, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер вивчає, яке відношення може мати Майк Флінн у публікації хакерами електронних листів Хілларі Клінтон російськими хакерами.