Экс-советника Трампа вызвали для дачи показаний в Конгресс США

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки направил повестки для дачи показаний двум бывшим соратникам нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.



Как сообщается, повестки были отправлены экс-советнику Трампа по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну и одному из сотрудников предвыборного штаба президента Рику Гейтсу.



В комитете пояснили, что намерены опросить Флинна и Гейтса в рамках продолжения расследования о вмешательстве Российской Федерации и других государств в выборы президента США 2016 года, а также связях американских чиновников с иностранными спецслужбами. Ранее оба они сотрудничали с Министерством юстиции в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера, однако отказывались давать показания конгрессменам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США проверяют версию о том, что бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, тайно продвигал проект частных деловых кругов, направленный на строительство американо-российских АЭС на Ближнем Востоке.

Кроме того, специальный советник ФБР Роберт Мюллер изучает, какое отношение может иметь Майк Флинн в публикации хакерами электронных писем Хиллари Клинтон российскими хакерами.