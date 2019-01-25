Екс-радника Трампа звільнили з-під варти в залі суду

Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Рождера Стоуна звільнили під заставу в 250 тис. доларів

Колишнього радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна звільнили з-під варти в залі суду під заставу в 250 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Видання пише, що суд заборонив Стоуну виїжджати за межі трьох штатів: Флориди, Нью-Йорка і Вірджинії. Також йому дозволено відвідувати Вашингтон.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанту Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа. Повідомляється, що Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks, яка влітку 2016 року публікувала документи національного комітету Демократичної партії США, які, як вважають слідчі, вкрали співробітники російського ГРУ.

Повідомляється, що Стоун також намагався схилити іншого свідка до дачі неправдивих свідчень з цього приводу. Крім того, за даними CNN, ФБР прийшов до дому Стоуна в шість ранку, і правоохоронці затримали екс-радника глави США.

У Білому домі заявили, що арешт колишнього радника американського лідера Дональда Трампа Роджера Стоуна ніяк не пов'язаний з президентом США.