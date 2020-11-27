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Екс-співробітницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні грошей вкладників

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 18:19
Екс-співробітницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні грошей вкладників
Фото: відділення банку "Хрещатик" (1news com ua)
Автор: Роман Тверденко

Колишня співробітниця банку "Хрещатик" підозрюється в розкраданні коштів вкладників. Вона брала у клієнтів гроші і не оформляла їх у депозити.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, підозрювана відповідала за оформлення договорів. Вона вступила у змову з іншими співробітниками банку, в рамках якої надавала вкладникам підроблені документи, які підтверджували переказ грошей на банківський депозит. Але отримані від громадян гроші вона не оформляла належним чином і використовувала їх на свій розсуд разом із співучасниками.

У рамках цієї схеми клієнтам банку завдали збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.

Колишній співробітниці банку повідомили про підозру і зараз вирішується питання про запобіжний захід. Також слідство встановлює співучасників.

Сьогодні повідомлялося, що Служба безпеки України викрила в Черкасах розкрадання близько мільйона гривень на будівництві диспетчерської станції швидкої допомоги. Реальну вартість та обсяги відповідних робіт штучно завищили.

Також відомо, що детективи НАБУ повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву в Сумській області про підозру. Його підозрюють у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн гривень.

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