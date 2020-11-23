НАБУ підозрює керівника Держрезерву у розтраті 2,8 млн гривень

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву у Сумській області про підозру. Його підозрюють у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, у листопаді 2020 року в.о. директора філії, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку.

"У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т. зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, правоохоронці також запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.

Нагадаємо, на складах Держрезерву у Тернопільській області під час перевірки не дорахувалися майже 2700 вагонів зерна. Сума збитків оцінюється на понад 800 мільйонів гривень.

Крім того, розкрадання в оборонній сфері на 19 мільйонів гривень, виділених на модернізацію військової частини, викрили правоохоронці у Вінницькій області.