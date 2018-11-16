Екс-співробітник візового центру Британії розповів про плани ФСБ відправити туди "кілька людей"

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ФСБ намагалася завербувати колишнього співробітника британського візового центру TLSсontact

Колишній співробітник британського візового центру TLSсontact розповів про плани Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії відправити туди "кілька людей". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider і Bellingcat.

За його словами, ФСБ намагався завербувати його. Зокрема, навесні 2016 року співробітники ФСБ повідомили йому про плани відправити в Британію "пару чоловік" і хочуть, щоб вони безперешкодно отримали візи "без зайвих перевірок".

Через кілька місяців Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Британія звинувачує в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль, вперше опинилися в Британії.

Він розповів, що був змушений підписати угоду про співпрацю з ФСБ. За його словами, в березні 2016 року йому зателефонував чоловік з незнайомого номера і представився співробітником Головного управління ФМС в Москві. Він повідомив, що у дружини працівника візового центру "проблема з імміграційним статусом".

"Він дістав зразок угоди про співпрацю з ФСБ і сказав, що у мене два варіанти: або я починаю добровільно співпрацювати з ФСБ, надаючи інформацію, якою володію завдяки моїй роботі у візовому центрі, або він порушить кримінальну справу проти моєї матері", - розповів він.

У квітні він зустрівся з фахівцем з управління "К" ФСБ", який вимагав +надати доступ до систем Візового центру Британії через уразливість в системі електронних черг.

Нагадаємо, раніше в розслідуванні Bellingcat було встановлено особу "Руслана Боширова", одного з двох співробітників ГРУ, обвинувачених в отруєнні Скрипалів. Як відзначає видання, в пошуку допоміг сайт військового училища, що опублікував список своїх випускників, які стали "Героями Росії". Серед них був Анатолій Чепіга. Виписка з системи "Російський паспорт" 2014 року підтвердила цю гіпотезу.

Раніше в Британії встановили особи двох чоловіків, які фігурують в отруєнні Скрипалів в англійському місті Солсбері. Їх звинуватили у змові з метою вбивства з використанням речовини "Новичок". Пізніше було встановлено, що співробітники ГРУ РФ, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, з вересня 2016 року по березень 2018 майже 30 разів літали в Європу, найчастіше - в Женеву. Також у Британії заявили, що підозрювані Олександр Петров і Руслан Боширов є офіцерами військової розвідки Росії.