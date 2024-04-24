Экс-соратник тренера "Шахтера" стал кандидатом на замену Клоппу в "Ливерпуле"

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера .

На 45-летнего специалиста вышли представители "красных" с предложением сотрудничать. Первые переговоры имели успех, поэтому вскоре стороны встретятся еще раз для предметного разговора о будущем проекте.

Слот появился в списке потенциальных менеджеров "Ливерпуля" после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" из Леверкузена. Конкуренцию нидерландцу за должность, которая станет вакантной летом, составит наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим. Правда, на Слота есть спрос и в других чемпионатах ("Бавария", "Милан", "Барселона").

"Фейеноорд" будет настаивать на отступных за уход тренера. В контракте Слота с роттердамцами опция досрочного прощания не предусмотрена. Нидерландский гранд стремится получить 10-20 млн в евровалюте за специалиста, помощником которого многие годы был наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич.

В январе Клопп анонсировал отставку из "Ливерпуля" после нынешнего сезона. Вместе с ним из "Энфилда" уедет и весь тренерский штаб. Увольнение из команды специалист объяснил "потерей энергии".