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Экс-соратник тренера "Шахтера" стал кандидатом на замену Клоппу в "Ливерпуле"

Ливерпуль, Среда 24 апреля 2024 14:51
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Экс-соратник тренера "Шахтера" стал кандидатом на замену Клоппу в "Ливерпуле" Фото: Арне Слот нацелился на переезд в Англию (facebook.com/feyenoord)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот пополнил список претендентов на должность главного тренера английского "Ливерпуля" в следующем сезоне.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

На 45-летнего специалиста вышли представители "красных" с предложением сотрудничать. Первые переговоры имели успех, поэтому вскоре стороны встретятся еще раз для предметного разговора о будущем проекте.

Слот появился в списке потенциальных менеджеров "Ливерпуля" после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" из Леверкузена. Конкуренцию нидерландцу за должность, которая станет вакантной летом, составит наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим. Правда, на Слота есть спрос и в других чемпионатах ("Бавария", "Милан", "Барселона").

"Фейеноорд" будет настаивать на отступных за уход тренера. В контракте Слота с роттердамцами опция досрочного прощания не предусмотрена. Нидерландский гранд стремится получить 10-20 млн в евровалюте за специалиста, помощником которого многие годы был наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич.

В январе Клопп анонсировал отставку из "Ливерпуля" после нынешнего сезона. Вместе с ним из "Энфилда" уедет и весь тренерский штаб. Увольнение из команды специалист объяснил "потерей энергии".

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

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