"Ливерпуль" анонсировал отставку Клоппа: известны сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Немецкий специалист покинет "красных" после нынешнего сезона. Вместе с ним с "Энфилда" уедет весь тренерский штаб.

"Мне абсолютно все нравится в этом клубе, мне нравится город, мне нравится все в наших болельщиков, команда, персонал. Я люблю все. Но то, что я все же принимаю это решение, демонстрирует вам, что я уверен в его необходимости", – заявил Клопп.

56-летний немец признался, что потерял энергию. Тренер давно вынашивал идею отставки и не имеет никаких проблем. По его словам, он спокойно принял такое положение вещей и сможет работать дальше.

Кто такой Юрген Клопп

Уроженец Штутгарта, футболист и тренер. На профессиональном уровне выступал за "Пфорцхайм", дубль франкфуртского "Айнтрахта", зинлигенскую "Викторию", "Рот-Вайсс" из Франкфурта и "Майнц".

После завершения игровой карьеры в 2001 году возглавил "Майнц". Поработал с "карнавальщиками" более 7 лет и перебрался в "Боруссию" из Дортмунда. Дважды сделал "шмелей" чемпионами Германии, выиграл Кубок и два Суперкубка Германии, дошел до финала Лиги чемпионов 2012/13.

В октябре 2015-го стал наставником "Ливерпуля". Во главе "красных" выиграл чемпионский титул АПЛ 2019/20, завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии, триумфовал в Лиге чемпионов 2018/19, выиграл Суперкубок УЕФА и победил на Клубном чемпионате мира.