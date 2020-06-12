Екс-керівника УЗ підозрюють у нанесенні збитків на більш ніж 850 млн гривень

Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому керівнику підрозділи "Укрзалізниці". Його підозрюють у завданні збитків державі на суму 854 мільйони гривень.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, службова недбалість топ-чиновника призвела до незаконного видобутку 340 тисяч кубічних метрів корисних копалин загальнонаціонального значення. Видобування надр відбувалася шляхом підривів.

"Службова недбалість посадової особи спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони навколишнього середовища. На території підпорядкованих підрозділів АТ "Укрзалізниця" здійснювався видобуток корисних копалин без дозвільної документації. 340 тисяч кубічних метрів нард здобули шляхом підриву родовищ", - повідомили в МВС.

Чиновнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в діяльності колишнього керівника регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" УЗ Романа Веприцького виявили фінансові порушення на 100 млн гривень.

Також повідомлялося, що чиновникам "Укрзалізниці" повідомили про підозру за спробу розкрадання 10 млн гривень на е-квитках.