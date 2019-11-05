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Экс-руководителей украинского банка подозревают в завладении 167 млн грн

Новости » Общество     05.11.2019 - 13:22
Экс-руководителей украинского банка подозревают в завладении 167 млн грн
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police UA)

Участникам преступной группы сообщено о подозрении

Правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что экс-глава правления "Вектор Банка" совместно с главой наблюдательного совета и другими чиновниками банка, с помощью фиктивных фирм, под видом предоставления кредитов, незаконно выводили средства из банка.

"Для этого они совершали заведомо убыточные операции, в частности, предоставляли кредиты фиктивным предприятиям, управлением которых занимались чиновники "Вектор Банка". Печати предприятий-заемщиков хранились в помещении банка, а злоумышленники самостоятельно их использовали", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, участникам преступной группы сообщено о подозрении по эпизоду незаконного перечисления 28 млн гривен. Действия пятерых участников преступной группы квалифицированы по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Одному из них также объявлено о подозрении по ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, суд арестовал имущество подозреваемых руководителей "Пивденкомбанка", которых обвиняют в хищении 38 млн долларов.

Также РБК-Украина сообщало, что 27 сентября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в коррупционных преступлениях экс-нардепу Станиславу Березкину из-за его вероятной причастности к хищению 20 млн долларов из Ощадбанка.

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