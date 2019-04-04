Екс-керівника Nissan і Renault знову заарештували

Колишнього керівника автоконцернів Nissan і Renault Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, вранці, 4 квітня, знову взяли під варту. Про це повідомляє СВС.

Повідомляється, що мова йде про можливе розкрадання 5 млн доларів коштів Nissan в 2012-2018 роках.

Гон заперечує всі звинувачення та звинуватив чиновників Nissan в тому, що вони намагаються змусити його "замовкнути".

"Мій арешт цим ранком є обурливим і довільним. Це частина спроби деяких людей в Nissan змусити мене замовкнути, вводячи в оману прокурорів", - заявив Гон.

Нагадаємо, на початку березня 2019 року суд Токіо установив заставу в розмірі 1 млрд ієн (майже 9 млн доларів) для колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Раніше Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

В грудні 2018 року спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала Гона.