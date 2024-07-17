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Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО

Кропивницкий, Среда 17 июля 2024 12:32
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Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО Фото: Роман Червинский (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката экс-разведчика Костянтина Глобу в Facebook.

Адвокат опубликовал фото Червинского после освобождения из Кропивницкого следственного изолятора.

Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО

Фото: Червинский вышел из СИЗО (facebook.com/kosto.globa)

Напомним, что 15 июля Кропивницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для Романа Червинского. Суд разрешил экс-разведчику выйти из СИЗО под залог (до этого он находился под стражей без права внесения залога). Сумма залога составила 9 млн 84 тысячи гривен.

Как известно, залог внес бывший президент Петр Порошенко 16 июля.

Что известно о деле Червинского

В апреле 2023 года СБУ объявила разведчику Роману Червинскому подозрение о неудачной операции, приведшей к обстрелу россиянами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

По данным следствия, Червинский вместе с другими фигурантами дела без согласования решили провести операцию, в рамках которой хотели завербовать российского пилота. В результате российские спецслужбы получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Также Червинский получил подозрение в организации схемы на 100 тысяч долларов. Как сообщили правоохранители, бывший разведчик якобы выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы, пытаясь завладеть средствами предпринимателя.

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