Суд в Швеции оставил под экстрадиционным арестом бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого Украина требует выдать для привлечения к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
В то же время, сам эксдепутат выступает против возвращения в Украину и заявляет, что хочет в Россию.
Окружной суд Аттунда оставил в силе решение об экстрадиционном аресте Святаша. Его применили в начале недели на основании запроса украинской стороны в соответствии со шведским законодательством об экстрадиции.
Во время заседания прокурор из национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью просила суд подтвердить временное задержание бывшего нардепа.
Она сослалась на запрос Украины, в котором говорится о подозрениях Святаша в ряде преступлений, совершенных на украинской территории в период с 2008 по 2018 год.
Сам Святаш присутствовал на заседании. Его адвокат отрицал обоснованность подозрений, выступал против требования прокурора и просил отменить арест. Также защита не соглашалась с тем, что существует риск побега эксдепутата.
По словам адвоката, Святаш не хочет возвращаться в Украину и настаивает, что намерен уехать в Россию.
После рассмотрения аргументов сторон, суд решил оставить экстрадиционный арест в силе. Это решение не подлежит обжалованию, однако в течение трех недель Святаш может потребовать нового судебного заседания для пересмотра вопроса об аресте.
Также суд планирует сообщить о своем решении министру юстиции Швеции. В настоящее время задержанный был направлен в следственный изолятор в Соллентуне, недалеко от Стокгольма.
Дмитрий Святаш был народным депутатом Украины IV-VIII созывов. Он представлял, в частности, Партию регионов.
22 октября 2026 года он был задержан в Швеции, куда приехал на концерт американского музыканта Стиви Вандера. После этого Украина направила шведской стороне документы по его экстрадиции.
В 2024 году украинский суд заочно признал Святаша виновным в ряде преступлений, в том числе в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, мошенническом завладении средствами и имуществом банка, легализации незаконно полученного имущества, а также публичных призывах к изменению границ территории Украины.
Ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, Святаша подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным украинских спецслужб, Кремль рассматривал его как потенциального руководителя оккупированной Харьковской области при захвате региона российскими войсками.