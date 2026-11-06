Экс-регионалу Святашу в Швеции присудили эсктрадицию в Украину, но он просится в РФ

В то же время, сам эксдепутат выступает против возвращения в Украину и заявляет, что хочет в Россию.

Решение суда в Швеции

Окружной суд Аттунда оставил в силе решение об экстрадиционном аресте Святаша. Его применили в начале недели на основании запроса украинской стороны в соответствии со шведским законодательством об экстрадиции.

Во время заседания прокурор из национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью просила суд подтвердить временное задержание бывшего нардепа.

Она сослалась на запрос Украины, в котором говорится о подозрениях Святаша в ряде преступлений, совершенных на украинской территории в период с 2008 по 2018 год.

Сам Святаш присутствовал на заседании. Его адвокат отрицал обоснованность подозрений, выступал против требования прокурора и просил отменить арест. Также защита не соглашалась с тем, что существует риск побега эксдепутата.

По словам адвоката, Святаш не хочет возвращаться в Украину и настаивает, что намерен уехать в Россию.

После рассмотрения аргументов сторон, суд решил оставить экстрадиционный арест в силе. Это решение не подлежит обжалованию, однако в течение трех недель Святаш может потребовать нового судебного заседания для пересмотра вопроса об аресте.

Также суд планирует сообщить о своем решении министру юстиции Швеции. В настоящее время задержанный был направлен в следственный изолятор в Соллентуне, недалеко от Стокгольма.

Что известно о Святаше

Дмитрий Святаш был народным депутатом Украины IV-VIII созывов. Он представлял, в частности, Партию регионов.