Екс-регіоналу Святашу в Швеції присудили есктрадицію до України, але він проситься в РФ

Суд у Швеції залишив під екстрадиційним арештом колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого Україна вимагає видати для притягнення до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Водночас сам ексдепутат виступає проти повернення в Україну та заявляє, що хоче до Росії.
Окружний суд Аттунда залишив чинним рішення про екстрадиційний арешт Святаша. Його застосували на початку тижня на підставі запиту української сторони відповідно до шведського законодавства про екстрадицію.
Під час засідання прокурорка з національного підрозділу боротьби з міжнародною та організованою злочинністю просила суд підтвердити тимчасове затримання колишнього нардепа.
Вона послалася на запит України, в якому йдеться про підозри Святашу у низці злочинів, скоєних на українській території у період з 2008 до 2018 року.
Сам Святаш був присутній на засіданні. Його адвокат заперечував обґрунтованість підозр, виступав проти вимоги прокурорки та просив скасувати арешт. Також захист не погоджувався з тим, що існує ризик втечі ексдепутата.
За словами адвоката, Святаш не хоче повертатися в Україну та наполягає, що має намір виїхати до Росії.
Після розгляду аргументів сторін суд вирішив залишити екстрадиційний арешт у силі. Це рішення не підлягає оскарженню, однак протягом трьох тижнів Святаш може вимагати нового судового засідання для перегляду питання про арешт.
Також суд планує повідомити про своє рішення міністра юстиції Швеції. Наразі затриманого направили до слідчого ізолятора в Соллентуні, неподалік Стокгольма.
Дмитро Святаш був народним депутатом України IV–VIII скликань. Він представляв, зокрема, "Партію регіонів".
22 жовтня 2026 року його затримали у Швеції, куди він приїхав на концерт американського музиканта Стіві Вандера. Після цього Україна направила шведській стороні документи для його екстрадиції.
У 2024 році український суд заочно визнав Святаша винним у низці злочинів, зокрема у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, шахрайському заволодінні коштами та майном банку, легалізації незаконно отриманого майна, а також публічних закликах до зміни меж території України.
Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, Святаша підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. За даними українських спецслужб, Кремль розглядав його як потенційного керівника окупованої Харківської області у разі захоплення регіону російськими військами.