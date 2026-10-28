Осужденный в Украине экс-регионал задержан в Швеции, куда он приехал на концерт

Экс-нардеп от "Партии регионов" Дмитрий Святаш, заочно приговоренный в Украине к 12 годам лишения свободы, был задержан в Швеции. Он прибыл на концерт американского музыканта Стиви Вандера, но пограничники отказали ему во въезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Expressen и "Схемы".

В настоящее время экснардеп находится под стражей в центре временного содержания шведского Миграционного совета.

Почему Святаша задержали в Швеции

Святаш прибыл в Швецию 22 октября. В ходе паспортного контроля его задержала пограничная полиция. Несмотря на наличие украинского и русского гражданства, он предъявил украинский паспорт.

По словам адвоката Марка Сафаряна, основанием для отказа во въезде стало решение Польши о запрете повторного въезда его подзащитного. Соответствующие данные были внесены в общую базу стран Шенгенской зоны.

Защитник считает решение политически мотивированным и заявляет, что содержание Святаша под стражей безосновательно. По его словам, у экснардепа были необходимые документы для поездки и объяснил цель своего визита.

Адвокат также сообщил, что его клиент готов как можно быстрее вернуться в Россию частным самолетом.

За что Святаша осудили в Украине

Дмитрий Святаш был народным депутатом четырех созывов – с 2002 до 2019 года. Он представлял "Партию регионов" и партию "Возрождение".

В 2019 году, по данным украинского следствия, экснардеп уехал в Россию, после чего его объявили в розыск.

В декабре 2022 года СБУ объявила Святаша в международный розыск из-за подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

По данным спецслужбы, он поддерживал российскую агрессию и призвал жителей оккупированных территорий сотрудничать с оккупантами и получать российские паспорта.

Летом 2024 года Святаша заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничество на 2,2 млрд. гривен.

По материалам дела, на протяжении 2008-2014 годов он, будучи бенефициаром группы компаний по автомобильному бизнесу, организовал схему невозврата банковского кредита на сумму более 50 млн. долларов. Защита оспорила приговор, апелляционное разбирательство продолжается.

В мае 2023 года СБУ также сообщила Святашу о подозрении в государственной измене.

По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он передал бывшему нардепу Олегу Цареву информацию о последствиях российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Царев, как утверждают правоохранители, передал эти данные российской стороне.