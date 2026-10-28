Осужденный в Украине экс-регионал задержан в Швеции, куда он приехал на концерт
Экс-нардеп от "Партии регионов" Дмитрий Святаш, заочно приговоренный в Украине к 12 годам лишения свободы, был задержан в Швеции. Он прибыл на концерт американского музыканта Стиви Вандера, но пограничники отказали ему во въезде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Expressen и "Схемы".
В настоящее время экснардеп находится под стражей в центре временного содержания шведского Миграционного совета.
Почему Святаша задержали в Швеции
Святаш прибыл в Швецию 22 октября. В ходе паспортного контроля его задержала пограничная полиция. Несмотря на наличие украинского и русского гражданства, он предъявил украинский паспорт.
По словам адвоката Марка Сафаряна, основанием для отказа во въезде стало решение Польши о запрете повторного въезда его подзащитного. Соответствующие данные были внесены в общую базу стран Шенгенской зоны.
Защитник считает решение политически мотивированным и заявляет, что содержание Святаша под стражей безосновательно. По его словам, у экснардепа были необходимые документы для поездки и объяснил цель своего визита.
Адвокат также сообщил, что его клиент готов как можно быстрее вернуться в Россию частным самолетом.
За что Святаша осудили в Украине
Дмитрий Святаш был народным депутатом четырех созывов – с 2002 до 2019 года. Он представлял "Партию регионов" и партию "Возрождение".
В 2019 году, по данным украинского следствия, экснардеп уехал в Россию, после чего его объявили в розыск.
В декабре 2022 года СБУ объявила Святаша в международный розыск из-за подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.
По данным спецслужбы, он поддерживал российскую агрессию и призвал жителей оккупированных территорий сотрудничать с оккупантами и получать российские паспорта.
Летом 2024 года Святаша заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничество на 2,2 млрд. гривен.
По материалам дела, на протяжении 2008-2014 годов он, будучи бенефициаром группы компаний по автомобильному бизнесу, организовал схему невозврата банковского кредита на сумму более 50 млн. долларов. Защита оспорила приговор, апелляционное разбирательство продолжается.
В мае 2023 года СБУ также сообщила Святашу о подозрении в государственной измене.
По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он передал бывшему нардепу Олегу Цареву информацию о последствиях российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Царев, как утверждают правоохранители, передал эти данные российской стороне.
Какие активы имеет экснардеп
Министерство юстиции Украины через суд добивается национализации арестованных активов Святаша на сумму около 600 млн. гривен. В августе 2022 года это имущество было арестовано и передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В ноябре 2023 года против экснардепа ввели санкции СНБО сроком на 10 лет.
По данным российских баз, получивших "Схемы" в ноябре 2020 года Святаш приобрел гражданство РФ в Липецкой области. Журналисты также установили, что он может проживать в Москве.
В 2025 году экснардеп получил 12,5% московской компании "МТД Холдинг". Кроме того, с 2022 г. он был зарегистрирован в России как предприниматель в сфере торговли автомобилями. В августе 2026 года он был признан банкротом.