Экс-советник Трампа резко раскритиковал его обещания завершить войну в Украине

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал 45-го президента из-за его заявления о намерении завершить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в интервью CNN .

Болтон прокомментировал заявление Трампа во время его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кандидат в президенты США утверждал, что якобы принесет мир и положит конец войне России против Украины.

Болтон считает, что Трамп не знает, как закончить войну в Украине.

"Это безумие. У него нет понятия, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну", - сказал бывший советник Трампа.

По его мнению, возможная приближенность Трампа в должности президента США к Кремлю приведет к уступкам в пользу России. Это может иметь негативные последствия для Украины.

Болтон подчеркнул, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но и для США. Он объяснил, что в основе интересов американской национальной безопасности стоит защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте, что приносит пользу США.