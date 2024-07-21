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Экс-советник Трампа резко раскритиковал его обещания завершить войну в Украине

Вашингтон, Воскресенье 21 июля 2024 15:41
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Экс-советник Трампа резко раскритиковал его обещания завершить войну в Украине Фото: Джон Болтон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал 45-го президента из-за его заявления о намерении завершить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в интервью CNN.

Болтон прокомментировал заявление Трампа во время его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кандидат в президенты США утверждал, что якобы принесет мир и положит конец войне России против Украины.

Болтон считает, что Трамп не знает, как закончить войну в Украине.

"Это безумие. У него нет понятия, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну", - сказал бывший советник Трампа.

По его мнению, возможная приближенность Трампа в должности президента США к Кремлю приведет к уступкам в пользу России. Это может иметь негативные последствия для Украины.

Болтон подчеркнул, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но и для США. Он объяснил, что в основе интересов американской национальной безопасности стоит защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте, что приносит пользу США.

Заявления Трампа об Украине

Следует отметить, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп выступал за уменьшение помощи Украине. Он отмечал, что помощь Украине должна быть в виде кредита, а не "подарка".

Кроме того, Трамп неоднократно обещал, что якобы завершит войну в Украине до возвращения в Белый дом. Также советники Трампа представили ему свой план по прекращению войны в Украине. Бывший премьер Британии Борис Джонсон описал, каким может быть этот "мирный план".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В частности, политики обсуждали возможную встречу в будущем.

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