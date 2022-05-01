Житель Харкова вкрав мільйон гривень, ховаючись від обстрілу у підвалі

Поліцейські Харкова затримали чоловіка за крадіжку великої суми грошей під час переховування в підвалі від обстрілів. Він викрав сумку жінки, у якій вона тримала усі свої заощадження у сумі 30 тис. доларів США та 100 тис. грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Харківської області.

"20 квітня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де переховувалась від обстрілів потерпіла, невідомий викрав сумку з грошима", - йдеться в повідомленні поліції 1 травня.

Зловминика затримали. Ним виявився 24-річний мешканець міста Харкова. Правопорушник увійшов до підвалу та просто забрав сумку.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Поліція повернула гроші розгубленій жінці.