Вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат. У Києві затримали інтернет-шахраїв

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції .

У поліції розповіли, що зловмисники створили понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонувалося сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу.

За фішинговими посиланнями громадяни проходили опитування і вказували реквізити банківських карт. Отримавши банківські дані, зловмисники виводили гроші з рахунків українців.

Згідно з даними НБУ, шахраї ошукали понад 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків становить понад 100 мільйонів гривень.

Поліція вже провела обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Тепер зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання заходів фігурантам.