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Вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат. У Києві затримали інтернет-шахраїв

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Київ, Середа 29 червня 2022 10:47
Вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат. У Києві затримали інтернет-шахраїв Фото: у Києві затримали інтернет-шахраїв (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції.

У поліції розповіли, що зловмисники створили понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонувалося сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу.

За фішинговими посиланнями громадяни проходили опитування і вказували реквізити банківських карт. Отримавши банківські дані, зловмисники виводили гроші з рахунків українців.

Згідно з даними НБУ, шахраї ошукали понад 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків становить понад 100 мільйонів гривень.

Поліція вже провела обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Тепер зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання заходів фігурантам.

Також в кіберполіції закликають громадян отримувати інформацію про фінансові виплати тільки з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську, інформацію стороннім особам.

Нагадаємо, раніше ми публікували кілька простих правил, які допоможуть вам запросто виявити шкідливий ресурс, де мешкають шахраї.

Також ми розповідали, що необхіодмо робити в разі, якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті і перевели їм на карту свої гроші.

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Киберполиция мошенническая схема
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