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Экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест

Фото: Вячеслав Богуслаев, бывший президент "Мотор Сичи" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд продлил меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

В Офисе генпрокурора отметили, что меру пресечения продлили по ходатайству прокуроров. Теперь Богуслаев и его сообщник будут находиться под арестом еще по меньшей мере до 10 июня 2024 года. 

Дело Богуслаева

Напомним, руководство "Мотор Сичи" подозревают в схеме, в рамках которой в Россию совершались поставки украинских двигателей и запчастей. В частности, Богуслаев мог сотрудничать с "Ростехом". Детали использовали для ремонта и производства российских вертолетов.

Также бывший президент "Мотор Сичи" мог воспрепятствовать передаче вертолета Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Его разобрали на запчасти.

Богуслаеву объявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремный срок до 15 лет. Он находится под арестом без возможности внесения залога.

Осенью прошлого года дело бывшего президента "Мотор Сичи" передали в суд.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичСудМера пресечения