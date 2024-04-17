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Екс-президенту "Мотор Січі" Богуслаєву продовжили арешт

Фото: В'ячеслав Богуслаєв, колишній президент "Мотор Січі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

В Офісі генпрокурора зазначили, що запобіжний захід продовжили за клопотанням прокурорів. Тепер Богуслаєв та його спільник будуть перебувати під арештом ще щонайменше до 10 червня 2024 року.

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, керівництво "Мотор Січі" підозрюють у схемі, в рамках якої в Росію відбувалися постачання українських двигунів та запчастин. Зокрема, Богуслаєв міг співпрацювати із "Ростехом". Деталі використовували для ремонту та виробництва російських вертольотів.

Також колишній президент "Мотор Січі" міг стати на заваді передачі вертольота Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Його розібрали на запчастини.

Богуслаєву оголосили звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує тюремний термін до 15 років. Він перебуває під арештом без можливості внесення застави.

Восени минулого року справу колишнього президента "Мотор Січі" передали до суду.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичСудЗапобіжний захід