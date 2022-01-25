Екс-президента Молдови Додона знову викликали в прокуратуру: у чому його підозрюють

П'ятого президента Молдови Ігоря Додона допитають у справі про незаконні схеми при закупівлі електроенергії в період з 2008 по 2009 рік через підприємство Energocom. Його в черговий раз викликали в прокуратуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Екс-президента, почесного голови Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона допитають у справі про незаконні схеми при закупівлі електроенергії в період з 2008 по 2009 рік через підприємство Energocom", - цитує видання представника Генпрокуратури Мар'яну Керпек.

Нагадаємо, п'ятого президента Молдови Ігоря Додона офіційно визнали підозрюваним у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom. Він запевняє, що не винен і має намір співпрацювати зі слідством.

Раніше Додона підозрювали в причетності до розкрадань держкоштів через схему закупівлі електроенергії за допомогою підприємства Епегдосом, яке відповідає за забезпечення Молдови електроенергією. Стверджувалося, що підприємство вступило в змову зі співробітниками Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики, а також якимись особами з-за кордону. Згідно придуманої схеми, учасники справи могли необґрунтовано завищувати закупівельну ціну електроенергії, а різницю привласнювати собі.