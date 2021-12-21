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Екс-президента Молдови Додона викликали до прокуратури: в чому його підозрюють

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Кишинів, Вівторок 21 грудня 2021 10:57
Екс-президента Молдови Додона викликали до прокуратури: в чому його підозрюють Фото: екс-президент Молдови Ігор Додон (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

П'ятого президента Молдови Ігоря Додона викликали до Генеральної прокуратури для допиту. Його підозрюють у розкраданні держкоштів під час імпорту електроенергії до країни на суму майже 12 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генпрокуратури Маріану Керпек, яку цитує "Sputnik-Молдова".

Вказано, що мова йде про дачу показань у кримінальній справі АТ Energocom про закупівлю електроенергії у 2008-2009 роках.

"Додона очікують у Генпрокуратурі 27 грудня 2021 року", - повідомила Керпек.

За інформацією місцевих ЗМІ, раніше в прокуратурі заявляли про порушення кримінальної справи за фактом розкрадання фінансових коштів держави в особливо великих розмірах через злочинні схеми при імпорті електроенергії до Молдови.

Зокрема, мова йшла про те, що на початку 2008 року особи, які приймають рішення в АТ Energocom - компанії, відповідальної за забезпечення Молдови електроенергією, організували "схему", за допомогою якої привласнили держкошти на суму 11 927 173 доларів.

Як вказали тоді в Генпрокуратурі, це було зроблено за попереднім погодженням та домовленістю з посадовими особами Міністерства економіки та інфраструктури, Національного агентства з регулювання в енергетиці, а також з іншими особами, зокрема з-за кордону.

За даними правоохоронців, "схема" дозволяла причетним до розкрадання держкоштів "надати різницю" методом збільшення закупівельної ціни.

У Генпрокуратурі наголосили, що, "враховуючи складність справи, юридичний об'єкт якої стосується енергетичної безпеки держави", постановою генерального прокурора було наказано провести кримінальне розслідування групою прокурорів з відомства.

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Молдова Ігор Додон
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