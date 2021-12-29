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Додона визнали підозрюваним у справі про розкрадання 12 млн доларів

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Молдова, Середа 29 грудня 2021 12:51
Додона визнали підозрюваним у справі про розкрадання 12 млн доларів Фото: колишній президент Молдови Ігор Додон (presidente.md)
Автор: Ольга Белей

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона офіційно визнали підозрюваним у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom. Він запевняє, що не винен і має намір співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Нікуди тікати ми не збираємося", - заявив Ігор Додон після допиту в прокуратурі.

За його словами, він готовий, якщо треба буде, і далі співпрацювати зі слідством. Сам він вважає себе невинним, і впевнений, що ця справа - спроба відвернути суспільство від невдоволення підвищенням цін і тарифів.

Крім того, на його думку, допит не випадково організували за пару днів до Нового року.

"Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте, що", - сказав він.

Екс-президент уточнив, що всі фігуранти цієї справи, як і він сам, поки мають статус підозрюваних. Але не назвав інших згаданих у справі осіб. На допиті йому нібито показали накази, підписані ним в якості "відповідального за енергетичний сектор" на посаді міністра економіки. Як підкреслив Додон, він отримав ці документи за тиждень до подій, які вивчає прокуратура.

Нагадаємо, Додона підозрюють у причетності до розкрадань держкоштів через схему закупівлі електроенергії за допомогою підприємства Еnergocom, яке відповідає за забезпечення Молдови електроенергією. Стверджувалося, що підприємство вступило в змову зі співробітниками Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики, а також якимись особами з-за кордону. Згідно придуманої схеми, учасники справи могли необґрунтовано завищувати закупівельну ціну електроенергії, а різницю привласнювати собі.

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