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У екс-президента Фінляндії підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 14:57
У екс-президента Фінляндії підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Всього у Фінляндії захворіло на коронавірус близько 800 осіб

У Фінляндії коронавірус виявили у колишнього президента і лауреата Набелевской премії миру Мартті Ахтісаарі. Про це повідомляє Yle.

Повідомляється, що у 82-річного Ахтісаарі, який був 10-м президентом Фінляндії, підтвердили захворювання COVID-19 23 березня. Раніше 21 березня позитивний результат на коронавірус показала його дружина Єва, якій 83 роки. На даний момент подружжя відчувають себе добре.

Також зазначається, що Єва Ахтісаарі 8 березня була присутня на концерті в Гельсінкі, де серед гостей також була Тар'я Халонен, яка була 11-м президентом Фінляндії.

Зазначимо, у Фінляндії за станом на 24 березня зафіксовано 792 випадку коронавіруса, з них один чоловік помер.

Нагадаємо, 16 березня уряд Фінляндії запровадив надзвичайний стан з-за пандемії коронавіруса. Режим НС передбачає закриття освітніх установ і заборона їх відвідувань для літніх людей. Також закриті всі розважальні та спортивні заклади заборонені публічні зібрання більше 10 чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про прискоренні пандемії коронавіруса у світі. Всього за станом на 24 березня в світі захворіло на COVID-19 більше 392 тисяч чоловік.

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