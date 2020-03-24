ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У экс-президента Финляндии подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:57
У экс-президента Финляндии подтвердили коронавирус
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Всего в Финляндии заболело на коронавирус около 800 человек

В Финляндии коронавирус выявили у бывшего президента и лауреата Набелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает Yle.

Сообщается, что у 82-летнего Ахтисаари, который был 10-м президентом Финляндии, подтвердили заболевание COVID-19 23 марта. Ранее 21 марта положительный результат на коронавирус показала его жена Ева, которой 83 года. На данный момент супруги чувствуют себя хорошо.

Также отмечается, что Ева Ахтисаари 8 марта присутствовала на концерте в Хельсинки, где среди гостей также была Тарья Халонен, которая была 11-м президентом Финляндии.

Отметим, в Финляндии по состоянию 24 марта зафиксировано 792 случая коронавируса, из них один человек умер.

Напомним, 16 марта правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП предусматривает закрытие образовательных учреждений и запрет их посещений для пожилых людей. Также закрыты все развлекательные и спортивные учреждения и запрещены публичные собрания больше 10 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ускорении пандемии коронавируса в мире. Всего по состоянию на 24 марта в мире заболело на COVID-19 более 392 тысяч человек.

В Крыму резко возросло число зараженных коронавирусом Школы и детсады в Киеве отключат от отопления
Новости Украины КоронавирусФинляндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь