У экс-президента Финляндии подтвердили коронавирус

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Всего в Финляндии заболело на коронавирус около 800 человек

В Финляндии коронавирус выявили у бывшего президента и лауреата Набелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает Yle.

Сообщается, что у 82-летнего Ахтисаари, который был 10-м президентом Финляндии, подтвердили заболевание COVID-19 23 марта. Ранее 21 марта положительный результат на коронавирус показала его жена Ева, которой 83 года. На данный момент супруги чувствуют себя хорошо.

Также отмечается, что Ева Ахтисаари 8 марта присутствовала на концерте в Хельсинки, где среди гостей также была Тарья Халонен, которая была 11-м президентом Финляндии.

Отметим, в Финляндии по состоянию 24 марта зафиксировано 792 случая коронавируса, из них один человек умер.

Напомним, 16 марта правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП предусматривает закрытие образовательных учреждений и запрет их посещений для пожилых людей. Также закрыты все развлекательные и спортивные учреждения и запрещены публичные собрания больше 10 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ускорении пандемии коронавируса в мире. Всего по состоянию на 24 марта в мире заболело на COVID-19 более 392 тысяч человек.