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Екс-прем'єр-міністра Пакистану засудили до 10 років через корупцію

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 17:45
Фото: Наваз Шаріф (flickr.com World Economic Forum)
Фото: Наваз Шаріф (flickr.com World Economic Forum)

Його звинувачують у корупції, пов'язаною з чотирма дорогими квартирами у Лондоні

У Пакистані засудили колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, звинуваченого у корупції, до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє BBC.

Так, Шаріфа звинувачують у корупції, пов'язаною з чотирма дорогими квартирами у Лондоні.

Зазначається, що вирок оголошений після численних затримок. Зокрема, раніше Шаріф подав клопотання для відтермінування оголошення вердикту у зв'язку з лікуванням хворої на рак дружини у Лондоні.

Екс-прем'єр Пакистану називає звинувачення на свою адресу політично вмотивованими.

Нагадаємо, раніше 28 липня 2017 року Верховний суд Пакистану відсторонив від влади прем'єр-міністра Наваза Шаріфа після розслідування за звинуваченнями в корупції.

 

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Теги публікації: Прем'єр-міністр, коррупция, Пакистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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