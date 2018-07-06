Екс-прем'єр-міністра Пакистану засудили до 10 років через корупцію

Його звинувачують у корупції, пов'язаною з чотирма дорогими квартирами у Лондоні

У Пакистані засудили колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, звинуваченого у корупції, до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє BBC.

Так, Шаріфа звинувачують у корупції, пов'язаною з чотирма дорогими квартирами у Лондоні.

Зазначається, що вирок оголошений після численних затримок. Зокрема, раніше Шаріф подав клопотання для відтермінування оголошення вердикту у зв'язку з лікуванням хворої на рак дружини у Лондоні.

Екс-прем'єр Пакистану називає звинувачення на свою адресу політично вмотивованими.

Нагадаємо, раніше 28 липня 2017 року Верховний суд Пакистану відсторонив від влади прем'єр-міністра Наваза Шаріфа після розслідування за звинуваченнями в корупції.