ChatGPT идет в атаку: OpenAI создаст соцсеть, чтобы конкурировать с Маском и Meta

По данным издания, сейчас проект находится на ранней стадии, но уже существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть социальная лента.

По словам источников издания, генеральный директор Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать свое мнение о проекте. Пока непонятно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT.

Вероятно, запуск социальной сети в ChatGP усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана с Илоном Маском. В частности, в феврале, после того как Маск сделал нежелательное предложение о покупке OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, Альтман ответил на него: "Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если хотите".

Если OpenAI выйдет на рынок социальных сетей, это поставит его на путь "столкновения" с компанией Meta, которая, по нашим изданиям, планирует добавить социальную ленту в свое будущее отдельное приложение для помощника ИИ. Интересно и то, что после слухов о том, что Meta создает конкурента приложению ChatGPT, Альтман ответил: "Ладно, возможно, мы сделаем социальное приложение".

Стоит заметить, что соцсеть даст OpenAI уникальные данные в реальном времени, которые уже есть у Twitter и Meta, чтобы помочь обучить свои модели ИИ.