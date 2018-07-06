До суду передано обвинувачення у держзраді щодо екс-директора Департаменту держохорони в Криму

Зокрема, підозрюваний займався організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму у Криму

Військова прокуратура Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, Шапортов у березні 2014 року під час загальних зборів та особистих зустрічей з військовослужбовцями Департаменту охорони в Криму Управління держохорони підбурював особовий склад щодо невизнання органів держвлади України, невиконання наказів керівництва Управління державної охорони, а також невжиття заходів щодо протидії агресії та військовій окупації Криму і Севастополь. Вказано, що підозрюваний також займався організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму на території АР Крим, організованого окупаційною "владою".

Зазначається, що 25 червня 2017 року Подільський районний суд Києва надав дозвіл у порядку ст. 297-4 КПК України на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Шапортова. Дозвіл було надано у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"Військовою прокуратурою Центрального регіону України 05.07.2018 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління державної охорони України - директора Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України генерал-майора Шапортова С. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (держзрада, -ред.) КК України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти стосовно колишнього депутата Верховної ради Криму і екс-депутата Севастопольської міської ради за вчинення державної зради.