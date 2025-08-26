ua en ru
Экс-правоохранители создали сеть игорных клубов в Киеве: прибыль - полмиллиона ежедневно

Киев, Вторник 26 августа 2025 12:10
Экс-правоохранители создали сеть игорных клубов в Киеве: прибыль - полмиллиона ежедневно Фото: в Киеве разоблачили сеть подпольных казино с прибылью в 15 миллионов в месяц ((npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве разоблачили сеть подпольных казино во главе с двумя бывшими работниками милиции. Ежедневная прибыль от нелегального бизнеса составляла около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным следствия, в Киеве действовало не менее 10 игорных комплексов в закрытом формате для "своих" клиентов. Попасть туда можно было исключительно по предварительной договоренности, после проверки администратором.

Ежедневная прибыль одного заведения составляла около 50 тысяч гривен, а вся сеть приносила сообщникам почти полмиллиона ежедневно - около 15 миллионов гривен ежемесячно.

Организаторами оказались двое братьев из Винницкой области - бывшие сотрудники милиции, которые после увольнения из органов внутренних дел перешли на незаконный бизнес.

К деятельности были привлечены десятки человек: администраторы, кассиры, технические специалисты, а также люди, которые искали помещения и отвечали за инкассацию.

Персонал работал по дресс-коду, с запретом алкоголя и обязательной отчетностью в рабочих чатах.

Правоохранители установили, что братья не только развивали собственную сеть, но и "устраняли" конкурентов - вызывая полицию на другие нелегальные заведения через подставных лиц.

Кроме того, они могли сотрудничать с владельцами других теневых казино, получая часть прибыли в виде "отката".

Во время более 70 обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, оружие и патроны. Все изъятое отправили на экспертизу.

Сейчас 12 ключевых фигурантов, включая организаторов, получили подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины - незаконная организация азартных игр, совершенная организованной группой.

Фото: экс-милиционеры зарабатывали по 15 миллионов ежемесячно на подпольных казино (npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили подпольные игорные заведения в Деснянском и Соломенском районах.

По результатам обысков полицейские изъяли более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись игорные услуги.

