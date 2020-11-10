ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві правоохоронці викрили 4 підпільні казино

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 14:27
У Києві правоохоронці викрили 4 підпільні казино
Фото: підпільне казино (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Києві правоохоронці викрили підпільні гральні заклади у Деснянському та Солом’янському районах. За результатами обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались гральні послуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, один з гральних залів функціонував у приміщенні плавучої споруди, розташованої на технічному водному каналі по вулиці Закревського. Ще два казино знаходились на масиві "Лісовий" та неподалік ринку "Фестивальний" на Троєщині.

Крім того, правоохоронці перепинили діяльність ще одного нелегального грального закладу на вулиці Лобановського у Солом’янському районі Києва.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Фото: казино (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах.

Також РБК-Україна повідомляло, що Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство казино

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся