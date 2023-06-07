Экс-посол США: Украина выиграет войну с Россией

"На данный момент да, Украина выигрывает эту войну", - сказал посол.

По его словам, Украина так же сильна, как и прежде, а Россия так же слаба, как и раньше, Россия находится в низшей точке, а Украина сейчас в высшей точке.

"Если победа придет в этом контрнаступлении - прекрасно", - сказал он.

Тейлор уверен, что Украина может продолжать расти, но сейчас она находится на пике.

"Так что контрнаступление может увенчаться успехом. Если это так, отлично. Может быть, после успеха контрнаступления будут какие-то переговоры, и Украина будет сильна. Но если контрнаступление увенчается лишь частичным успехом, мы все еще с вами. Соединенные Штаты все еще с вами. Я думаю, что Европа все еще с вами. Так что это будет столько времени, сколько потребуется, чтобы победить", - добавил посол.